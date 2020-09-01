Ahbaplar’dan 2 bin selzedeye yardım eli uzandı Ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği de selzedelerin yanındaydı

Genel Başkanlığını ünlü sanatçı Haluk Levent’in yaptığı Ahbap Derneği, Giresun’da yaşanan sel afeti sonrası bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

İhtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni iş birliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak amacı ile kurulan Ahbap Derneği, Giresun'da yaşanan sel felaketinin ilk gününden bu yana Ahbap gönüllüleri ile Dereli’de sel afetinin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Sel felaketinin yaşandığı afet bölgesinde Kızılay ve AFAD ile birlikte ilk etapta 2 bin aileye iyilik götürebilmek için hazırlıklarını tamamlayan Ahbap gönüllüleri, bölgedeki hasarı tespit etmek için çalışmalara da katıldı. AFAD ile birlikte esnafa çizme ve su dağıtan Ahbaplar, sel yüzünden bölgede biriken toprak kaldırıldıktan sonra çalışmalarını çok daha hızlı bir şekilde yürüteceklerini açıkladılar.

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