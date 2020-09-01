Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı



GİRESUN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını açıkladı.

Selin vurduğu Giresun´da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu, Giresun'da gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bundan bir müddet önce DEAŞ´ın, Türkiye´de bir hareketliliğini hem emniyet hem de istihbarat mensuplarımız tespit etti. Ardından çalışmalar başladı ve İstanbul´da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu, kalaşnikofla birlikte ele geçirildi. Talimatı nereden, nasıl aldığı yönünde ciddi bir araştırma başladı. Netice itibariyle Türkiye´de DEAŞ´ın sözde emiri Mahmut Özden´e ulaşıldı. Evinde yapılan ve diğer yerlerde yapılan aramalarda dijital materyallerine ve bilgisayarına el konuldu. Bilgisayarında da elde edilen süreçlerden gerek Irak, gerek Suriye´den sürekli talimat aldığı, 10-12 kişilik gruplar oluşturmak suretiyle Türkiye´de eylem ve hareketlilik ortaya koyacağı, birtakım silahların ve mühimmatların gömüleceği yerler, bunlarla ilgili kimlerle irtibata geçileceği, yine birtakım grupların özellikle Türkiye´ye ekonomik anlamda zarar verebilecek gruplara eylem yapacağı, siyasilerin ve devlet adamlarının kaçırılıp, Suriye tarafına götürülmesi hususunda planlar içinde olduğu net bir şekilde görüldü. Operasyon devam ediyor, onunla bağlantılı olan ve sorguları devam eden DEAŞ mensupları var. Önemli bir çalışma ortaya çıkarıldı. Zor bir sınırdayız, vekalet savaşlarının devam ettiği bir çizgideyiz. Kafamı karıştıran başka işler de var, o şu: Aslında DEAŞ´a baktığınız zaman hiç yapmaması gereken sözde eylemleri de planladığını görüyorsunuz. O zaman arkasına bakmak lazım, kimin motivasyon sağladığına bakmak gerekiyor. Bununla ilgili değerlendirmeler de yapılıyor. Buna ait riski de ölçmeye ve önlem almaya çalışıyorlar"DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun

2020-09-01 12:22:19



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