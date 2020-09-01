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Giresun'da, sel kayıpları aranıyor

DHA

Giresun'da, sel kayıpları aranıyor


Selay SAYKAL-Sinan UÇAR-Nurullah CABRİ/GİRESUN, (DHA)GİRESUN´da sağanak sonucu meydana gelen, 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği selde, kayıp 1'i asker 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ağır hasarın oluştuğu Dereli ilçesinde selin izleri silinirken, yapılan çalışmalarla hayat normale dönmeye başladı.
Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Kentte selin izlerinin silinmesi için yoğun çalışma başlatıldı. İlgili bakanlıkların koordinesinde; Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, belediyeler, asker ve polislerin desteği ile enkaz ve molozlar kaldırılmasına başlandı. Sel felaketinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz, operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor.
ESKİ HALİNİ ALMAYA BAŞLADI
Selin en çok hasar verdiği Dereli ilçesinde temizlik ve moloz kaldırma çalışması büyük oranda tamamlandı. Akkaya Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum ve kaya parçalarının kaldırılması işleminde sona gelindi. Caddede biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın tamamına yakınını kaldıran ekipler, çamurdan arındırılan yollarda temizliğe başladı. Temizlik çalışmaları tamamlanan birçok dükkânın pencere ve kapıları da takıldı. Selin yol açtığı tahribat dolayısıyla elektrik ve su kesintisi yaşanan ilçe merkezinin büyük bölümüne enerji ve su verildi. Ayrıca ilçede hasarlı ve riskli yapıların yıkımı da iş makineleriyle sürdürülüyor. Sel afetinden en çok etkilenen, cadde ve sokakları 4 metrelik balçıkla dolan Dereli ilçesi, yapılan çalışmalarla bir haftada eski halini almaya başladı.
BAKANLAR BÖLGEDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor.
ASKERLERDEN DESTEK
Dereli´de, enkaz kaldırma ve temizlik işlerine çevre illerden gelen çok sayıda ekip de destek veriyor. İş makineleri aracılığıyla yol ve binaların alt katlarında temizleme çalışması yürütülüyor. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı´na bağlı askerler de vatandaşlara ev ve iş yeri tahliyesinde, toprakların boşaltılmasında destek veriyor. Dereli'de vatandaşlar, yürütülen hummalı çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.
KAYIPLAR ARANIYOR
Öte yandan sel felaketinde TireboluDoğankent yolunun 12´nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında, bölgede emniyet tedbiri almak için görev yapan jandarma personelini taşıyan aracın, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 personel görev alıyor. DHA-Genel Türkiye-Giresun
2020-09-01 13:15:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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