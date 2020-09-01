Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (2)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?



BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, GİRESUN LİMANI´NI İNCELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selin yaralarının sarıldığı Giresun'da ekiplerce yürütülen çalışmaları inceledi. Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Giresun Limanı hakkında yetkililerden bilgi alarak, limandaki yatırımları hem havadan hem de yerinde inceledi. Karaismailoğlu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, ''Tarihi bir ulaşım aksında bulunan Karadeniz Bölgesi´nde, kuzey-güney bağlantıları sağlayacak ulaşım yatırımları ile stratejik önemi daha da yükselecek'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-09-01 15:53:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.