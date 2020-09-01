Giresun’da kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi

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Giresun’un Espiye ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 13 kök kenevir bitkisi ile bin 897 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Espiye ilçesine bağlı Sakarya köyünde Z.A. ve kardeşi İ.A.’ya ait arazide yasadışı kenevir ekimi yapıldığını öğrendi. Espiye Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama kararı ile harekete geçen ekipler, bölgede arazi taraması yaptı. Şüphelilere ait evde ve bahçesinde 13 kök kenevir bitkisi, bin 897 gram kubar esrar maddesi, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 20 adet 9 mm çapında fişek 1 adet ev tipi sera çadırı ve aydınlatma sistemi, 15 adet bitki bakım ilacı, 4 adet hava ısı ölçer ve nem ölçer cihazı, 1 adet hassas terazi, 50 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Şüpheliler Z.A., İ.A. ve F.A. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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