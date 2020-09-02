Bakan Kurum: Depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız



Muhammet KAÇAR-Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ/GİRESUN, (DHA)ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Tüm Karadeniz´e ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. Artık iklim değişikliği etkileri giderek artıyor. Deprem bölgesiyiz, aynı şekilde bölgesel olarak baktığımızda çok fazla sel ve heyelan riski altında olan yerleşim yerleri de var. Depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız" dedi.

Giresun´da selin vurduğu ilçelerde incelemelerine devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun´da başlatılacak kentsel dönüşüm projesinin detaylarını anlattı. Bakan Kurum, "Selin üzerinden 10 gün geçti ve bu zaman zarfında Dereli ve Doğankent ilçe merkezlerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. En fazla hasar Dereli ilçemizde oluştu, o andan itibaren tüm bakanlıklar üzerine düşen görevi yerine getirmek adına sahada fiilen gece, gündüz çalıştı. Bir seferberlik ruhu içinde çalışmaya gayret gösterdik. 7-8 günde Dereli´yi eski haline büyük oranda getirdik, altyapımız tamamen çalışıyor. İçme suyumuz verildi, kanalizasyon, yağmur suyu hatları onarıldı ve hayat burada normale dönmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız 2 gün önce buraya teşrif ettiklerinde biz, Giresun ve Dereli için yapılması gereken her türlü projeyi yapalım talimatını aldık. Biz de bu talimat çerçevesinde daha önce Karadeniz´e ilişkin İklim Değişikliği Eylem Planı´nı açıklamıştık. Bu kapsamda asıl olan dere güzergâhındaki yapıların kaldırılması, taşkın riski altındaki yapıların kaldırılması, bu alanların peyzaj ve yol düzenlemeleriyle parklarla meydanlarla yaşanabilir alanlar haline dönüştürülmesi sürecinde projelerimizi geliştiriyoruz. Yeni Dereli´yi inşa etmek adına çok önemli adım atıyoruz. Şehir merkezinde dere taşkın kotu atında kalan ne kadar yapı varsa bunları kaldırarak, taşkın kodunun üzerinde bir kod belirleyerek, yeniden inşa edilecek çalışmalarımızı başlattık. Yeni konut ve dükkan yapmak suretiyle projeyi başlatmış olduk. Dereli´de bu projeyi gerçekleştirdiğimizde inanın bu bölgeden geçen herkes, 'Ne güzel bir ilçe, ne güzel bir dere' diyecek. Bu proje Karadeniz mimarisine uygun yapılacak" diye konuştu.

'DEPREMLE SELLE HEYELANLA YAŞAMAYI ÖĞRENMEK ZORUNDAYIZ'

İklim değişikliği etkilerinin giderek arttığına dikkati çeken Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Tüm Karadeniz´e ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. 130 kilo yağış bir saate düştü. Dolayısıyla artık iklim değişikliği etkileri giderek artıyor. Bunun etkilerini azaltmak için eylem planlarımızla çalışmalarımızı yapacağız. Üzerimize düşen sorumluluğu hızlı bir şekilde yerine getireceğiz. Diğer illerde de çalışmalar var. Rize´de, Trabzon´da, Ordu´da dere güzergahı üzerindeki yapılara ilişkin rezerv konutlar yapıyoruz ve taşınma süreçlerine ilişkin çalışmaları da tamamlıyoruz. Riskli yapıların yıkım süreçleri de devam ediyor. Biz, deprem bölgesiyiz, aynı şekilde bölgesel olarak baktığımızda çok fazla sel ve heyelan riski altında olan yerleşim yerleri de var. Depremle selle heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Deprem riski altındaki binaların dönüşümünü vatandaşımızla birlikte yürütüyoruz. Sel ve heyelanla ilgili de bu eylem planı kapsamında vatandaşımız, risk altında bulunduğu tüm alanlara ilişkin durumu belediyelere bildirsinler. Biz, iş yapmaktan, hizmet etmekten imtina etmeyiz. Yapılması gereken ve taşınması gereken ne kadar konut varsa bunu yapacağız. Bundan sonraki afetlerde daha az yara almak adına hem yapılaşmaları, hem de dere yatakları üzerindeki işgal alanlarının boşaltılması sürecini el ele yapacağız. Dereli´de çalışmalar başladı, 2021 yılının ilk 6 ayında projelerimiz bitmeye başlayacak. En geç bir yıl içerisinde yeni Dereli´yi inşa edeceğiz. Sağlam ve güvenli konutları, 2021 yılı bitmeden teslim edeceğiz. Yorulduk ama huzurluyuz. İşimiz ne zaman biterse o zaman buradan ayrılacağız. Biz gitsek bile ekibimiz burada olacak. Süreci birebir takip edeceğiz." DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-09-02 16:14:03



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