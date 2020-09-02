Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (2)



ARAMALARA YER ALTI KAMERASI DESTEĞİ

Giresun´daki sel felaketinde kaybolan 1 jandarma personelini ve 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri, dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor. Bölgedeki aramalar 2 farklı noktada yoğunlaştırılırken, dalgıç ekipleri de Karadeniz'de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 personel görev alıyor. Selde kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

`İNŞALLAH BULACAĞIZ´

Nurettin Akpınar, 'assuva' adlı yer altı ve su altı görüntüleme cihazı ile Harşit Çayı'nda süren arama çalışmalarına katılıyor. Akpınar, ''Yer altı ve su altında 50 metreye kadar 1 kilometre menzili olan bir cihaz. Bu cihaz aynı zamanda askeri kuvvetlerde sığınak mühimmat patlayıcı aramada da kullanılıyor. Bu cihazla aynı zamanda ölü ya da canlı insanı toprak altında su altında bulabiliyoruz. Farklı bölgelerde arama çalışmalarına katıldık, bu cihaz sayesinde 8 cenaze çıkardık. Bize yapılan talep doğrultusunda buraya da hızlı bir şekilde geldik ve 2 gündür arama çalışmalarına devam ediyoruz. `Assuva´ isimli yüzde 100 yerli olan bu cihazı temin ettim ve talep olduğunda arama çalışmalarına katılıyorum. Toplam 10 kilometrelik alanının 2 günde 5 kilometresini taradık. Tarama çalışmalarına devam ediyoruz, inşallah bulacağız'' dedi.Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/GİRESUN, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-09-02 17:05:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.