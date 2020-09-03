Giresun'da, sel kayıpları aranıyor



Selçuk BAŞAR/GİRESUN, (DHA) GİRESUN´da sağanak sonucu meydana gelen, 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 1'i asker 5 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz, operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor.

YARALAR SARILIYOR

Dereli ilçesinde esnaf, etkili yağışın ardından gelen taşkınla çamur, taş ve toprakla kaplanan iş yerlerini temizlemeye çalışıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına gelirken, esnaf da dükkânlarını kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. Diğer yandan da ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü ilçede devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. Bakanlar, Giresun Valiliği'nde gerçekleştirilen, koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından bölgede ziyaretlerini sürdürdü. Dereli ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Bakan Soylu, Tirebolu ilçesine bağlı Güneyköy´e geçti. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, burada selde yaşamını yitiren Yasemin Özdemir´in eşi Ali Özdemir ile çocuklarını ziyaret ederek, taziye dileklerinde bulundu. Tirebolu´nun Eymür köyünde de oturduğu kahvehanede, vatandaşlarla sohbet edip temennilerini dinleyen Bakan Soylu, bölgedeki ekiplerin çalışmalarını da inceledi.

KAYIPLAR ARANIYOR

Öte yandan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent yolunun 12´nci kilometresinde jandarma personelini taşıyan aracın, çöken menfezle Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor. Bölgedeki aramalar 2 farklı noktada yoğunlaştırılırken, dalgıç ekipleri de Karadeniz'de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 kişilik personel görev alıyor. Selde kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Giresun / Tirebolu Selçuk Başar

2020-09-03 17:09:13



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