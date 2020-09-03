Giresun'da, sel kayıpları aranıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da sel kayıpları aranıyor

DHA

Giresun'da sel kayıpları aranıyor


Selçuk BAŞAR/GİRESUN, (DHA) GİRESUN´da sağanak sonucu meydana gelen, 4'ü asker 10 kişinin hayatını kaybettiği sel sonrası kayıp 1'i asker 5 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor. 
Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü. Sel felaketinde; Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olurken, Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın, Akif Abdioğlu yaşamını yitirdi. Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz, operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ile Emine Akgün ise selin ardından kayıp olarak aranıyor.
YARALAR SARILIYOR
Dereli ilçesinde esnaf, etkili yağışın ardından gelen taşkınla çamur, taş ve toprakla kaplanan iş yerlerini temizlemeye çalışıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına gelirken, esnaf da dükkânlarını kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. Diğer yandan da ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Hummalı çalışmaların yürütüldüğü ilçede devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarılıyor. 
BAKANLAR BÖLGEDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da sel bölgesinde inceleme ve denetimlerini sürdürüyor. Bakanlar, Giresun Valiliği'nde gerçekleştirilen, koordinasyon ve değerlendirme toplantısının ardından bölgede ziyaretlerini sürdürdü. Dereli ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Bakan Soylu, Tirebolu ilçesine bağlı Güneyköy´e geçti. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, burada selde yaşamını yitiren Yasemin Özdemir´in eşi Ali Özdemir ile çocuklarını ziyaret ederek, taziye dileklerinde bulundu. Tirebolu´nun Eymür köyünde de oturduğu kahvehanede, vatandaşlarla sohbet edip temennilerini dinleyen Bakan Soylu, bölgedeki ekiplerin çalışmalarını da inceledi.
KAYIPLAR ARANIYOR
Öte yandan sel felaketinde Tirebolu-Doğankent yolunun 12´nci kilometresinde jandarma personelini taşıyan aracın, çöken menfezle Harşit Çayı'na düşmesinin ardından kaybolan 1 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor. Bölgedeki aramalar 2 farklı noktada yoğunlaştırılırken, dalgıç ekipleri de Karadeniz'de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 kişilik personel görev alıyor. Selde kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.
DHA-Genel Türkiye-Giresun / Tirebolu Selçuk Başar
2020-09-03 17:09:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın açtığı Sarayburnu Camisinin suyu 42 kilometre uzaktaki yayladan geliyor/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın açtığı Sarayburnu Camisinin ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın açtığı Sarayburnu Camisinin suyu 42 kilometre uzaktaki yayladan geliyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın açtığı Sarayburnu ...
Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3)
YEREL HABERLER Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3)
Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (2)
YEREL HABERLER Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (2)
Bakan Kurum: Depremle, selle, heyelanla yaşamayı öğrenmek zorundayız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Depremle, selle, heyelanla yaşamayı ...
Bakan Adil Karaismailoğlu: " Giresun’da hayat devletin ve vatandaşın çabaları ile normale dönecek”
YEREL HABERLER Bakan Adil Karaismailoğlu: " Giresun’da hayat ...
Giresun'da, sel kayıpları aranıyor
YEREL HABERLER Giresun'da, sel kayıpları aranıyor
Bakan Karaismailoğlu´ndan Giresun´a balıkçı barınağı müjdesi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu´ndan Giresun´a balıkçı barınağı ...
Bakan Karaismailoğlu: “Eğribel Tüneli'ni 2021 yılı sonunu bulmadan faaliyete geçireceğiz” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “En kısa zamanda bu afetin izlerini ortadan kaldırarak, kalıcı projelerimizi yapıp, afetlerden etkilenmeyecek projelerimizi hazırlayacağız” “Yaptığımız çalışmalar ile bölge afetin izlerini unutup, daha güzel günlere en kısa zamanda ulaşacak”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Eğribel Tüneli'ni 2021 yılı ...
Giresun’da kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Giresun’da kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi
Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (4)
YEREL HABERLER Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (4)
Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3)
YEREL HABERLER Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (3)
Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (2)
YEREL HABERLER Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (2)
Balıkçılar yeni sezondan umutlu
YEREL HABERLER Balıkçılar yeni sezondan umutlu
Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'nda incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Giresun Limanı'nda incelemelerde ...
Giresun'da, sel kayıpları aranıyor
YEREL HABERLER Giresun'da, sel kayıpları aranıyor
Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
YEREL HABERLER Bakan Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı
Ahbaplar’dan 2 bin selzedeye yardım eli uzandı Ünlü sanatçı Haluk Levent’in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği de selzedelerin yanındaydı
YEREL HABERLER Ahbaplar’dan 2 bin selzedeye yardım eli uzandı Ünlü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X