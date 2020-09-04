Emniyet ekipleri, sel felaketinde 7/24 görev aldılar

Giresun’da yaşanan sel felaketi sonrası birçok ekip görev yaparken, polis ekipleri hem vatandaşlara yardım dağıtımında hem de bölgede 7/24 güvenliği sağlamada görev aldılar.

Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos günü etkisini gösteren sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde Giresun Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, olayın yaşandığı ilk andan itibaren koordineli bir şekilde vatandaşların yardımına koştular. Yaşanan sel, heyelan ve su baskınında birçok ev ve işyeri zarar görürken ekipler yaraların hızlı bir şekilde sarılması için seferber oldular.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 263 vatandaşa ilaç, su ve gıda dağıtılırken 147 vatandaşın evlerine kadar yardım ulaştırıldı. Eşyası ve dükkanı zarar gören 223 vatandaşa 3 bin lira yardım dağıtıldı. 24 iş yerinin ve 7 evin eşyalarının tahliyesinde yardım edilirken 16 adet altın alyans tutanakla sahiplerine teslim edildi. Ekipler ayrıca birçok ev ve iş yerinin temizliğine de yardımcı oldular.

Güvenlik önlemleri kapsamında, Ziraat Bankası için gece ve gündüz koruma tedbiri alındı ve 2 ATM gerekli önlemlerin alınmasının ardından bankalara teslim edildi. İş yerlerinden çıkan 4 kasa sahiplerine teslim edildi. Yıkımı gerçekleşen 11 bina çevresinde güvenlik tedbirleri alındı ve yağma ve hırsızlık olaylarına karşı önlemler alındı. Ayrıca 25 hasarlı araca görgü tespiti yapıldı, 17 kayıp araca tutanak tanzim edildi ve eşya hasar tespiti için 11 eve gidildi.

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