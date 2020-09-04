Giresun´daki selde kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi aranıyor (2)

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YILMAZ, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Giresun'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz (27) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valisi Enver Ünlü, şehidin eşi Gözde, babası Hamit, annesi Mediş Yılmaz, askeri erkân, kent protokolü, şehit ailesi ile şehit yakınları katıldı.

Törede, acılı aile şehidin Türk bayağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Duaların okunduğu törende, Sami Yılmaz´ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzda taşınıp memleketi Osmaniye´nin Bahçe ilçesine götürülmek cenaze aracına taşıdı. Evli olan şehit Uzman Çavuş Sami Yılmaz, Osmaniye´de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Giresun

2020-09-04 19:03:48



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