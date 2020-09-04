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Giresun’daki selde şehit olan askerin cenazesi memleketine uğurlandı

İHA

Giresun’daki selde şehit olan askerin cenazesi memleketine uğurlandı

Giresun’da yaşanan sel felaketinde içinde bulunduğu aracın sel sularına kapılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz için Jandarma Bölge Komutanlığında tören düzenlendi.
Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, askeri personel ve şehit yakınları katıldı.
Şehit için Giresun İl Müftüsü Muhuttin Oral tarafından okunan duanın ardından Şehit Uzman Çavuş’un tabutunu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehit babası Hamit Yılmaz omuzlayarak cenaze arabasına götürdü. Şehidin cenazesi memleketi Osmaniye’deki baba ocağına gönderilmek üzere askeri uçakla memleketine gönderildi.
Öte yandan sel felaketinde aynı araç içerisinde Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli şehit olmuşlardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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