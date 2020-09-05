Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da

Arzu ERBAŞ/GİRESUN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu sel felaketinini yaşandığı Giresun'da incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesine geldi. Bakan Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet Dereli ilçe merkezinde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İş yerlerini düzenleyen esnafıda ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, esnafla sohbet etti. DHA-Genel Türkiye-Giresun / Dereli Arzu ERBAŞ
2020-09-05 18:42:17
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