Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon

Giresunlu fındık üreticisi Recep Karakoç yeni sezon fındık hasadını tamamladıktan sonra sağlık çalışanları için ayırdığı fındığı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ndeki doktorlara götürerek ikram etti.

Giresun’un Tirebolu ilçesinin Civil köyünde yaşayan fındık üretici Recep Karakoç pandemi başladıktan sonra canla başla çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. Karınca kararınca sağlık çalışanlarının yanında olduğunu göstermek isteyen Karakoç onlara destek olmak için bahçesinden topladığı fındığı kuruttuktan sonra İstanbul’a götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti ve onların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs ve Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Volkan Kara ile bir araya gelen fındık üreticisi Recep Karakoç getirdiği fındıkları sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere teslim etti.

Bin kilometre öteden kendilerinin düşünülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Doç Dr. Volkan Kara ise "Giresun’dan buraya sırtınıza fındık koyup getirmişsiniz ancak fiziki durumdan ziyade bizler vatandaşlarımızın bizim yanımızda olduğunu görmekten ötürü çok memnun olduk. Bizler bu işi farklı motivasyonlarla yapan bir meslek grubuyuz. Bizler ülkemize ve bayrağımıza olan sadakatimizden ötürü diyoruz ki ne kadar doğru yapmışız bizim milletimiz çok daha büyük fedakarlıkları hak ediyor. Bunu paylaşacağımız arkadaşlarımız adına da teşekkür ediyoruz. Bizim halkımız sözde değil özde de bizim yanımızda. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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