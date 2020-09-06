Kahraman Binbaşı’ya anıt mezar yapılacak

Giresunlu Milli Mücadele kahramanlarından şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan için memleketi Tirebolu'dan ve Tirebolu Dernekler Federasyonu'ndan (TİRDEF) bir heyet Ankara’nın Haymana ilçesindeki mezarında incelemelerde bulundular. TİRDEF Başkan Vekili Necati Yılmaz başkanlığında gerçekleşen ziyarette anıt mezar yapımı için gerekli istişareler yapıldı.

TİRDEF heyeti, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve diğer yetkililer ile bir araya gelerek görüşmeler yaptı. Görüşmelerin ardından şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın mezarı başında anma ve Kur’an tilaveti yapıldı. Anıt mezarın yüzüncü ölüm yıl dönümüne yetiştirilmesi için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkan Vekili Necati Yılmaz yapılan ziyaret ve çalışmalar hakkında bilgiler verirken görüşme sonrası Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut bir konuşma yaptı.

Başkan Özdemir yaptığı konuşmasında, “Burada bulunan Tirebolu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekili (TİRDEF) ve Yönetim kurulu üyeleri, Giresun Dernekler Federasyonu Genel Başkanı, STK Başkanları, ağırlıklı olarak da İstanbul ve Giresun'dan buraya atalarını ziyaret etmek ve anıt mezar yapmak için geldiler. Burada Milli Parklar Genel Müdürlüğü çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Sakarya Meydan Muharebesi'nde 10 bine yakın şehit var ve 5 bin 713 tanesi bizim topraklarımızda. Anıt mezarlıklar yapılıyor. Siz de kendi şehitlerinize sahip çıkmak için geldiniz. Bu yıl 99. yıl ve şehitlerimizi anıyoruz. Önümüzdeki 100. yıla inşallah anıtlar yetişecek. Biz devletimizle birlikte ve sizlerin de desteğiyle hep beraber bunu yapacağız. Biz şehitlerimiz sayesinde bugün buradayız. İnşallah onlara uygun düzenlemeler yapacağız. Ben aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize de sağlık ve afiyet diliyorum. Konuşmaların ardından Kur’an tilaveti yapıldı ve heyet Haymana’dan ayrıldı. Böylece bir kez daha Tirebolu ve Haymana dostluk hattı için sağlam temeller atılmış oldu” ifadelerini kullandı.

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