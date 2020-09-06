Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu, Çaldağ Beldesinde incelemelerde bulundu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Giresun'un Çaldağ beldesinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 22 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ beldesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Karaismailoğlu, yaşanan sel olayında sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün’ü arama çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldılar. Bakanlar daha sonra sel olayında hasar gören evlerde incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve sorunlarını dinlediler.

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