AÇED ailesinden Giresun’a şefkat eli

“Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır” sloganıyla acıları azaltmaya sevinci, mutluluğu çoğaltma düsturu ile yola çıkan Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği (AÇED) sel felaketinde mağduriyet yaşayan Giresunlular'a yardım eli uzattı.

Aile Çevre Doğa Değerleri Tasarım ve Geliştirme Derneği Genel Başkanı Şenay Başak ve beraberindeki dernek üyeleri, Giresun’da yaşanan sel felaketine kayıtsız kalmayarak mağduriyet yaşayan Giresunlu sel mağdurlarının yardımına koştu.

Giresun da yaşanan sel felaketiyle ilgili bir açıklamada bulunan AÇED Genel Başkanı Şenay Başak “Burada yaşanan felaket karşısında Giresunlu kardeşlerimizin acılarına ortak olmak için buradayız. Gördüklerimiz bizleri ziyadesiyle üzdü. Ancak her yerde olduğu gibi burada da devletimizin şefkat elini görmek bizleri çok mutlu etti. Yaşanılan acıyı ta içimizde en derinimizde hissettik” dedi.

Başak, bölgede bulundukları süre içerisinde kendilerine destek olan Giresun Valisi, Dereli Kaymakamı ve çalışanlarına, Afyonkarahisar Belediyesine, Kızılay, AFAD yetkililerine, mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

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