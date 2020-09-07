Arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi öldü

Erdoğan: Söylüyoruz ama tüm yurtta salgın tedbirlerine uyulmuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’un Espiye ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Ericek köyünde amca çocukları olan M.P (35) ile Kemal Polat (38) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.P. tarafından vücudunun birçok yerinden bıçaklandığı iddia edilen Kemal Polat hayatını kaybetti. Jandarma tarafından şüpheli M.P. ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.