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Giresun'da bir ilk "Bi Nefes Kafe' Projeyle özel çocuklara beceri kazandırılıp istihdam edilmeleri hedefleniyor

İHA

Giresun'da bir ilk "Bi Nefes Kafe' Projeyle özel çocuklara beceri kazandırılıp istihdam edilmeleri hedefleniyor

Giresun’da Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü, İçişleri Bakanlığı destekli 'Bir Umut Var Projesi için atağa geçti. Projeyle özel çocuklara beceri kazandırılıp istihdam edilmeleri hedefleniyor.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Giresun Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü tarafından yürütülen 'Bir Umut Var Projesi' ile ilgili iki periyotlu etkinlik düzenlendi. Kulübün bünyesinde yer alan 'Bi Nefes Ver Kafe'de gerçekleşen etkinliğe Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut, Milli Eğitim Şube Müdürü Ergin Aybar, Giresun Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nazan Levent Aydoğan ile Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Berrin Aydın katıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, özel çocukların istihdam edileceği 'Bir Umut Var Projesi'nin uygulama alanı olan 'Bi Nefes Kafe' de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, çocukların sadece desteklerle değil beceri kazandırılarak topluma üretken bireyler olarak katılmalarını sağlamanın önemine işaret etti.
Bu tür faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Vali Yardımcısı Tanrıseven, 'Bi Nefes Kafe' nin bu konuda model olabileceğini söyledi ve kendilerinin de hem Valilik olarak hem de kişisel olarak bu önemli projeyi desteklediklerini kaydetti.
Etkinliğin diğer periyotunda ise 20 Giresunlu işveren, yöneticiler ve özel çocuklarla bir araya geldi.Çocukların becerilerini gözlemleyen işverenler istihdam edilmeleri konusunda kolaylık sağlamak için çalışmalar yapacaklar.
Özel Sporcular Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Osman Şeyranlıoğlu ise protokol ve işveren konukları ile böyle anlamlı bir günde bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek teşekkürlerini iletti. Şeyranlıoğlu," Yapılması planlanan bir atölye ve Bi Nefes Kafemizde özel sporcularımızın en temel gereksinimleri olan mesleki eğitimin ardından istihdam edilmelerini sağlamak istiyoruz. İstihdam edilemeyenlerin de sosyal ortamlarda korumalı olarak üretime katılarak toplumla bütünleşmelerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.
Sporcu ailelerinin, "Biz öldükten sonra çocuklarımıza kim bakacak" endişesi taşıdıkları söyleyen Şeyranlıoğlu, bu nedenle sporcularına verilen desteğin kalıcı olabilmesi için balık vermeyip, balık tutmayı öğrenmelerini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.
Şeyranlıoğlu, kulüplerinin özel çocukların üretken bireyler olarak yetişmeleri amacıyla 2009'da kurulduğunu belirterek "Kulübümüz, 160 sporcu ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu' na bağlı olarak çalışmakta ,10 branşta ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet göstermektedir" bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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