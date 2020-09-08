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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulancak çocuk parklarıyla donatılıyor

İHA

Bulancak çocuk parklarıyla donatılıyor

Giresun'un Bulancak ilçe Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi tarafından ilçe genelinde yapılan çocuk ve aile parkları sayısı 33’e ulaştı.
Son olarak Sanayi Mahallesi ve Şemsettin mahallesinde yeni yapılan parklarla ilçe genelinde yapılan çocuk ve aile parklarının sayısının 33’e ulaştığını belirten Belediye Başkanı Recep Yakar, “İlçe genelinde her yaştan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik sosyal hareket alanları oluşturuyoruz. Her mahallemizde bir çocuk parkı hedefimizi yerine getirdik ve ötesine geçtik. Artık her mahallede birden fazla çocuk parkı var. Bu parklarımızda ayrıca basketbol, voleybol, mini futbol sahaları ve diğer spor aletlerine de yer vererek gençlerimize de spor yapma ve hareket alanı sunduk. Yine bu parklarımıza yeşil alan düzenlemesi, kamelya ve oturma bankları yerleştirerek ailelerinde istifadesine açtık. Çocuklar ve gençler oyun oynayıp, spor yaparak zamanlarını değerlendirirken, anneler, dedeler de çocuklarının yanında vakit geçirebiliyorlar. İhtiyaca göre bu parklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız her şeyin en güzeline layıktır” diye konuştu.

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