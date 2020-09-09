5 yıl önce de okul müdürüne saldırmış Giresun'un Tirebolu ilçesinde Cumhuriyet Savcısı'nı silahla kolundan yaralayan mübaşir 5 yıl önce de oğlunun okul müdürünü darp etmiş Kendisinden alacağı bulunan bir şahsın şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısının hakkında dava açılmasına izin vermesine kızarak savcıyı silahla kolundan yaralamış

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bugün adliye içerisinde Cumhuriyet Savcısı'nı silahla kolundan vurarak yaralayan mübaşir Mustafa Koca'nın 5 yıl önce de oğlunun okul müdürünü darp ettiği ortaya çıktı.

Koca'nın bugün de kendisinden alacağı bulunan bir şahsın şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısının hakkında dava açılmasına izin vermesine kızarak savcıyı silahla kolundan yaraladığı öğrenildi.

Giresun’un Tirebolu ilçe adliyesinde bugün yaşanan olayda adliyede görevli mübaşir Mustafa Koca Cumhuriyet Savcısı ile tartıştı. Çıkan tartışmada Mustafa Koca, kendisine ait silahla Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy’u kolundan silahla vurarak yaraladı. Yaralı savcı ambulansla önce Tirebolu Devlet Hastanesi’ne ardından da Giresun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Koca olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Koca'nın kendisinden alacağı bulunan bir şahsın şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcısının hakkında dava açılmasına izin vermesine kızarak savcıyı silahla kolundan yaraladığı öğrenildi.

Öte yandan Mübaşir Mustafa Koca'nın 5 yıl önce Tirebolu ilçesinde Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlkokulu'nda okuyan çocuğunun öğrenciler arasında çıkan arbede sonucu yaralanmasına kızarak okula gittiği ve tartıştığı okul Müdürü Ömer Göbel’i döverek hastanelik ettiği ortaya çıktı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan İlköğretim Okulu Müdürü Ömer Göbel, odasına giren öğrenci velisi, Mustafa Koca tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik edilmişti. Yaşanan olaylar ise güvenlik kameralarına yansımıştı.

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