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Bakan Soylu, Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını inceledi.

Bakan Soylu, Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Ağustos tarihinde Giresun'da meydana gelen sel feketinin ardından devam eden çalışmaları inceledi. İlk olarak Giresun Valiliği'nde Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Soylu daha sonra Espiye ilçesinde devam eden çalışmaları inceledi. Bakan Soylu, Giresun TireboluDoğankent yolu mevkiinde, sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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