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Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov, gençleri savunma sporlarına teşvik ediyor Mammadov: “Sporun yaşam tarzımıza katkısı büyük”

İHA

Azerbaycanlı sporcu Aykhan Mammadov, gençleri savunma sporlarına teşvik ediyor Mammadov: “Sporun yaşam tarzımıza katkısı büyük”

Giresun’da antrenmanlarını sürdüren Azerbaycan Milli Sporcusu Aykhan Mammadov, gençleri spora teşvik etmek istiyor. Sosyal medya hesabından binlerce kişiye ulaşan Mammadov, gençlere çağrıda bulunuyor.
2016 yılında Azeybaycan’dan üniversite eğitimi için Giresun’a gelen 21 yaşındaki Aykhan Mammadov, 16 yaşında iken Azerbaycan’da başladığı kickbox çalışmaları Giresun’a gelince de sürdürdü. Giresun’da üniversite öğreniminin yanı sıra sportif faaliyetlerine devam eden Mammadov, profesyonelliğe adım atarak Azerbaycan Milli Takımına seçildi. Çalışmalarını Giresun’da sürdüren Mammadov’un hedefi Azerbaycan ve Türkiye bayrağını uluslararası şampiyonalarda dalgalandırmak.
Spora başlamasında antrenörlerinin desteğinin büyük olduğunu belirten Aykhan Mammadov, “16 yaşındayken kickbox ile tanıştım. Başta ailemin desteği ve antrenörüm Aydın Koç Agabeyov’un desteği ile spora adım attım. Yaklaşık 1 sene sonra Türkiye’ye gelince çalışmalarıma Giresun’da devam ettim. Giresun’daki antrenörüm Aziz Özdemir’in destekleri ile Azerbaycan Milli Takımına seçildim. Milli Takım adına 2 kere Avrupa Kupası ve Dünya Kickbox Şampiyonasına katıldım ve bu şampiyonada 9. sıraya kadar yükseldim. Bu seneki hedefim Avrupa Şampiyonasına katılmak” dedi.
Sporun bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Mammadov, “Spordaki gelenek aslında kendimizden sonra gelen nesli yetiştirmektir. Ben sporcu büyüklerimin desteği ile kickboxa başladım. Şimdi de hem aktif sporcu kimliğimi devam ettirirken hem de gençleri spora kazandırmak için onlara destek oluyorum. Spor bir yaşam tarzı olduğu için antrenmanlar dışında yaşam şeklini de belirliyor. Bu sayede disiplin, özgüven, azim ve hırs hayatımızın bir parçası haline geliyor. Ben devraldığım bu bayrağı genç nesillere aktarmak için çaba gösteriyorum” şeklinde konuştu.
Mammadov, sosyal medyanın kitlelere ulaşmada büyük faydası olduğunu vurgulayarak, “Günümüzde sosyal medya kitlelere ulaşmada etkili olduğu için daha kolay iletişime geçiyoruz. Kişisel hesabımda motive edici paylaşımlar yaparak gençleri teşvik etmeye çalışıyorum. Hemde sosyal medyadan bize ulaşan kişileri elimizden geldiğince yardımcı oluyorum” ifadelerini kullandı.
Mammadov’un öğrencisi 14 yaşındaki Emirhan Temür ise, “Aykhan abim kickbox çalışmalarında bana çok yardımcı oluyor. Spor hem kişisel gelişimime katkı sağlıyor hem de daha iyi bir çevre edinmeme yardımcı oluyor. Bende sporcu büyüklerim gibi müsabakalarda ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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