Giresun’da uyuşturucu operasyonu

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Uyuşturucu Madde İmalTicareti ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yasa dışı kenevir bitkisi ve kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan istihbari bilgiler neticesinde Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Esenköy Köyü'nde uyuşturucu madde ticareti ve kenevir bitkisi yetiştirildiği duyumu alındı. Alınan bilgiler üzerine gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden İ.B. isimli şüphelinin ev, eklenti ve bahçesinde yapılan arama neticesinde 17 kök kenevir bitkisi ile 3 Kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak İ.B. isimli şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

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