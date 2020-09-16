Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

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Giresun’da TireboluDoğankent karayolunun Arslancık köyü mevkiinde yol çalışması esnasında heyelan meydana geldi.

TireboluDoğankent karayolunun Arslancık Köyü mevkiinde servis yolu yapımı sırasında heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yol açma çaılşmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

Öte yandan TireboluDoğankent karayolunun 12. kilometresinde 22 Ağustos günü yaşanan selde menfez çökmüş olayda 5 jandarma görevlisi içlerinde bulunduğu aracın dereye düşmesi sonucu şehit olmuş bir iş makinesi operatörü de kaybolmuştu.

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