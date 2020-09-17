FİSKOBİRLİK fındık alımlarında üreticilerden yoğun ilgi görüyor FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Belirlediğimiz fındık alım hedefine ulaşacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FİSKOBİRLİK fındık alımlarında üreticilerden yoğun ilgi görüyor FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Belirlediğimiz fındık alım hedefine ulaşacağız”

İHA

FİSKOBİRLİK fındık alımlarında üreticilerden yoğun ilgi görüyor FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: “Belirlediğimiz fındık alım hedefine ulaşacağız”

Fındık Tarım ve Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), 15 Ağustos tarihinde başladığı fındık alımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lüfti Bayraktar, fındık alımlarından memnun olduklarını belirterek “Genel olarak yoğun bir fındık alım dönemi geçiriyoruz. Bu sene alım faaliyetlerine eklenen daha yoğun koopeatiflerimiz var. Bu durumdan son derece mutluyuz. Biz her yıl sezon başladığı zaman bir önceki sezondan daha fazla alım yapmak gibi bir hedefimiz var. Bu 1 aylık süreçte de geçmiş döneme göre daha fazla fındık aldık. Görünen o ki belirlediğimiz hedefe ulaşacağız” dedi.

"Şu anda Giresun kalite fındık için fiyatımız 24 lirayı geçiyor"
Başkan Lütfi Bayraktar, piyasanın üzerinde fiyat vermeye devam ettikleri de ifade ederek "Son 1 hafta içinde fiyatlarda hareketlenme var. Levant kalite 20 lira 50 kuruştan, Giresun kalite 21 lira 50 kuruştan sezona başladı. Şu anda piyasada Giresun kalite 23 lira, Levant kalite ise 21 lira 75 kuruş civarı bir fiyatla devam ediyor. Bizde bu yükseliş trendine uygun olarak fiyatlarımızı güncelliyoruz. Bizim bugünkü fiyatımız Levant kalite için 22 lira 50 kuruş, Giresun kalite ise 23 liradır. Piyasada Giresun kalite fındık için randıman dahil edilmeden fiyat veriliyor. Biz kendi fiyatımızın üzerine randıman fiyatı da ekliyoruz. Giresun bölgesindeki fındık ortalama 52 ile 54 randıman oluyor. Bu anlamda bizim Giresun kalite için 23 lira olan fiyatımız 24 lirayı geçiyor. Sezon başında söylediğimiz gibi ortaklarımıza piyasa fiyatının 50 kuruş üzerinde fiyat vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.
Üreticilerin kooperatiflere gösterdiği ilginin yoğun olduğu kaydeden Bayraktar, “Bu konuda 50 tane kooperatifimiz varsa 10 tanesine ilgi gösteriliyordu. Şu anda üreticimizin yüzde 80’i kooperatiflerimize ilgi gösteriyor. Fiyatlar yükselmeye başladı, bir miktar daha yükseleceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor
YEREL HABERLER Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor
Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olarak kabul edilen Paşaca Şelalesi tabiat parkı olarak ilan edildi
YEREL HABERLER Türkiye'nin en uzun şelalelerinden biri olarak kabul ...
Giresunlular en çok İstanbul’da ikamet ediyor
YEREL HABERLER Giresunlular en çok İstanbul’da ikamet ediyor
Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan
YEREL HABERLER Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan
Mavi Göl ziyaretçilerini bekliyor Önce pandemi sonra Giresun’un Dereli ilçesinde yaşanan sel nedeniyle ziyaretçi sayısı düşen Mavi Göl turkuaz görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Mavi Göl ziyaretçilerini bekliyor Önce pandemi sonra ...
Jandarma trafik personelinden duyarlı davranış
YEREL HABERLER Jandarma trafik personelinden duyarlı davranış
Giresun’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Giresun’da uyuşturucu operasyonu
Giresun’da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 24. gününde de devam ediyor Kayıp 4 kişiyi arama çalışmalarında umutlar tükeniyor
YEREL HABERLER Giresun’da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X