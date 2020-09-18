Giresun’da trafik kazası: 1 ölü

Giresun’da dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Giresun’da dün gece saat 02.09 sıralarında Görele ilçesinden Çanakçı ilçesi istikametine giden 34 yaşındaki Cüneyt Köse kontrolündeki 28 M 6237 plakalı Mercedes Sprinter marka minibüs, Ünlüce mahallesi Evliya burnu mevkiinde aşırı hız sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalına düştü. Meydana gelen kazada Çanakçı’ya bağlı Karabörk köyünde erkek kuaförü olduğu öğrenilen sürücü Cüneyt Köse, olay yerinde hayatını kaybetti. Köse’nin cansız bedeni, Görele Belediyesi’ne ait Kaza Kırım aracının yardımıyla çıkarılarak Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.