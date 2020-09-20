Giresun Üniversitesi uzaktan eğitim yönünde karar aldı

Giresun Üniversitesi Covid19 salgını ile mücadele kapsamında güz dönemi eğitimöğretim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardaki tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan eğitim araçları kullanılarak yapılmasına karar verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, “Lisansüstü programlarda gerektiğinde yüz yüze eğitim şeklinin ilgili kurullarda karar verilerek yapılabilecek. Hazırlık sınıfı dersi muafiyet sınavları ilgili akademik birimler tarafından planlanması ve gerekirse 'GRÜUZEM’den destek alınabilecek. 20202021 Öğretim yılı güz döneminde, diğer tüm akademik birimlerde, teorik dersler, 'Uzaktan Öğretim Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu'nun almış olduğu kararlar doğrultusunda yürütülecektir. Bu kararlara göre, tüm birimlerde bir saatlik ders için online ders süresi en az 30 dakika, iki saatlik ders için 50 dakika, üç saatlik ders için 70 dakika, dört saatlik ders için 90 dakika olarak belirlenmiştir. Uzaktan öğretimle uygulanmasına karar verilen “Staj ve Uygulama” derslerinin işleyişi ve süreciyle ilgili kararlar, okullar tarafından alınacak. Lisansüstünde Uzmanlık Alan, Seminer ve Tez Yönetimi dersleri ile ilgili kararlar Enstitülerin ilgili kurullarınca alınacak. Her şube ve ikinci öğretim için derslerin 14 hafta olarak senkron (canlı) şeklinde yapılması kararlaştırılmıştır. Ara sınav, final ve bütünleme için birer adet ödev verilecek veya online sınav yapılacak. Sınavların ödev olarak yapılması durumunda, öğretim elemanları ödevleri intihal programlarıyla kontrol edecek” denildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.