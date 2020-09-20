CHP´li İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz

Hakan AKGÜN/ GİRESUN, (DHA)CHP´li Muharrem İnce, `Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Giresun´u ziyaret etti. Burada konuşan İnce, "Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. `Muharrem İnce yalnız geziyor´ diyenlere de şunu söylüyorum: Hayır yalnız gezmiyoruz, Memleket Hareketi´nde arkadaşlar nöbetleşe benimle birlikte geliyorlar" dedi.
CHP´li Muharrem İnce, `Memleket Hareketi´ gezileri kapsamında Karadeniz ziyaretlerini sürdürdü. Üzerinde `Memleket Hareketi´ yazılı otobüsle konakladığı Trabzon´dan ayrılan İnce, ziyaretleri için Giresun'a geldi. Ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesini ziyaret eden İnce, vatandaşlar ve esnafa `geçmiş olsun´ dileklerini iletti. İlçenin bazı noktalarında inceme yapan İnce, görev yapan ekiplere de çalışmalarında kolaylıklar diledi. Dereli ziyaretinin ardından ilçeden ayrılan İnce, Giresun´a doğru hareket etti. Kent merkezini gezen, esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, Demirören Haber Ajansı´na (açıklamalarda bulundu.
`FINDIK KONUSUNDA TEKELİZ´
Türkiye´nin fındık üretiminde çok önemli bir konuma sahip olduğunu ifade eden İnce, "Fındığın sorununu çözemeyen Türkiye´de hiçbir sorunu çözemez. Çünkü fındık bize ait, dünyadaki ekili fındık alanlarının yüzde 75´i, fındık üretiminin yüzde 65´i Türkiye´dedir. Aslında bu konuda tekeliz. Dünyadaki üretimin yüzde 65´ini yapacaksınız ama fındıkta piyasayı siz belirlemeyeceksiniz. 450 bin fındık üreticisi, ne yazık ki büyük şirketlerin insafına bırakılmış durumda. O yüzden eğer bu sorun çözülemiyorsa Türkiye´de hiçbir sorun çözülemez. 2 milyar dolara yakın ihracat geliriniz olacak, dünyanın yüzde 65´ini üreteceksiniz ve bu konuda piyasayı Hamburg belirleyecek. Bu olacak iş değil" ifadelerini kullandı.
`ARKADAŞLARIM SIRAYLA BANA EŞLİK EDİYOR´
Türkiye'yi karış karış gezdiklerini kaydeden İnce, "Türkiye´de açlık sınırı bugün için 2 bin 300 lira ama bu bölgede yani Ordu´da, Giresun´da, Artvin´de kişi başına gelir 2 bin 237 liradır. Memleket Hareketi kadrosu içinde yer alan arkadaşlarımla birlikte Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. `Muharrem İnce yalnız geziyor´ diyenlere de şunu söylüyorum: Hayır yalnız gezmiyoruz, Memleket Hareketi´nde nöbetleşe benimle birlikte geliyorlar. Ben sürekli nöbette olduğum için arkadaşlarım sırayla bana eşlik ediyor" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Giresun Hakan AKGÜN
2020-09-20 15:10:24
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