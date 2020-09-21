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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da 10 bin 230 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

İHA

Giresun’da 10 bin 230 öğrenci yüz yüze eğitime başladı

20202021 eğitimöğretim yılı Giresun’da Korona virüs tedbirlerine uygun olarak başladı. 5 Bin 738 okul öncesi ve 4 Bin 492 ilkokul birinci sınıf olmak üzere toplam 10 Bin 230 öğrenci haftada 1 gün otuzar dakikalık ders süresiyle yüz yüze uyum eğitim yapacak. Bu eğitimler zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilecek.
Giresun Valisi Enver Ünlü, 20202021 eğitimöğretim yılının açılışı nedeniyle Giresun Merkez Yeşilgiresun İlkokulu ve Fındıkyurdu Anaokulunu ziyaret etti. Yeni Korona virüs Hastalığı nedeniyle bu yıl yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde uygulanacak olan yeni eğitimöğretim yılının açılışını birinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla; temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak Yeşilgiresun İlkokulu’nda gerçekleştiren Vali Ünlü, çocuklara çikolata ikram ettikten sonra Fındıkyurdu Anaokulu’na geçerek buradaki minik öğrencilere oyuncak hediye etti.
Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada "31 Ağustos 2020 tarihinde başlayan uzaktan eğitim; toplam 71 Bin 912 öğrenci ve 5 Bin 868 öğretmenle, yüz yüze ve uzaktan eğitim imkânlarının birlikte kullanılması ile sürdürülecek. 2125 Eylül tarihleri arasında 5 Bin 738 okul öncesi ve 4 Bin 492 ilkokul birinci sınıf olmak üzere toplam 10 Bin 230 öğrencimiz ile haftada 1 gün otuzar dakikalık etkinlik saati şeklinde yüz yüze uyum eğitim yapılacak. Bu eğitimler zorunlu olmayıp velinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilecek. Uyum haftasından sonra 28 Eylül2 Ekim 2020 tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumlarında 2 gün, otuzar dakikalık 5 etkinlik saati şeklinde yüz yüze eğitim yapılacak. Aynı şekilde ilkokul birinci sınıfta uyum eğitimi haftasından sonra yüz yüze eğitim 2 gün otuzar dakikalık 5 saat üzerinden devam edecek.İlkokul birinci sınıf öğrencileri için müfredatta bulunan diğer derslere ait konular uzaktan eğitim yoluyla canlı ders, EBA TV ve EBA üzerinden işlenecektir. Haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak olan özel eğitim kurumlarında ise öğrencilerin 12.30’da okuldan ayrılmalarını sağlayacak şekilde planlama yapılacak olup her çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verilerek dezenfekte çalışmaları yapılacak" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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