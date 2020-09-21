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Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: "Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"

İHA

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: "Fındık fiyatlarının 25 lira bandını geçmesi gerekiyor"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, serbest piyasada Giresun kalite yağlı fındığın kilogramının 24 liraya kadar çıkmasına rağmen bu fiyatın üreticileri tatmin etmediğini kaydetti.
Karan yaptığı açıklamada, bu sezon fındıkta güç ve kontrolün üreticide olduğunun altını çizdi. Kabuklu fındık ticaretinde yoğunluk yaşanması beklenen bugünlerde ne Toprak Mahsulleri Ofisi’nin alım merkezlerinde ne de manavlarda bir hareket olmadığına dikkat çeken Karan, üreticilerin pazara ürün indirmekte nazlı davrandığını, fiyatların 25 lira bandını geçmesini beklediğini ifade etti.
Bu yıl bahçede beklediği hasadı yapamayan fındık üreticisinin az olan ürünün değerinde satmak istediğini belirten Karan, “dünya fındık üretim ve ihracatının lideri biz isek, alıcılar fındık fiyatlarını arz ve talebe göre biraz daha artırsın ki, hem üretici kazansın hem de sanayici ve ihracatçı kazansın. Sonuçta fındıktan ülkemize giren her bir dolar ekonomimize katma değer olacaktır” ifadelerini kullandı.
Üreticilerin kafasında 30 lira gibi bir fındık fiyatı oluştuğuna vurgu yapan Karan, “Geçen sezon serbest piyasada fındık fiyatı 27 lirayı gördü. Serbest piyasada fındık fiyatı sanayicinin ve TMO’nun stoklarında belli miktarda ürün olmasına rağmen bu fiyatı gördü. Bu sezon stoklar tamtakır, üretici fındık fiyatı serbest piyasanın altında kalan TMO’ya ürün götürmüyor. Üreticinin gözü, kulağı serbest piyasadaki fiyatlarda. Fındık ihracat rakamlarına baktığımızda dolar bazında iç fındığın kentali (100 kilogramı) geçen yılın bu dönemiyle hemen hemen aynı oranda. Dolar bazında fındık fiyatı bir değer kaybetmiş değil. Dolar fiyatındaki artışı da göz önünde bulunduracak olursak üreticilerin 25 lira üzeri ve 30 lira fındık fiyatı beklentisi içerisine girmesi gayet normal ve makul” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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