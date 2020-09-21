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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık fiyatları haftaya yükselişle başladı

İHA

Fındık fiyatları haftaya yükselişle başladı

2020 yılı fındık sezonu, TMO’nun fiyat politikasının etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Bu yıl rekoltenin düşük olması ve üreticilerin ürününü pazara indirmemesi nedeniyle fiyatlarda kademeli yükselişler devam ediyor. 22 liradan sezona başlayan serbest piyasa, 24 liraya kadar yükseldi.
Fındık fabrikası işletmecisi Ekrem Civelekoğlu, son yıllarda fındık fiyatının hakettiği değeri gördüğünü belirterek, “Bu sezon fındığı 22 liradan almaya başladık. Şimdilerde fiyatları yukarı yönde ilerliyor. Bugün ise 24 lira 25 kuruşa kadar fiyat çıktı. Üreticilerimiz fındığını pazara indirmiyor. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde üreticimiz, gideri fazla olmadığı için ihtiyacı kadar satıyor. Bu da üreticinin ürününün değerlenmesini sağlıyor. Son birkaç yıldır Cumhurbaşkanımızın desteği ve TMO’nun da etkisiyle fındık fiyatları hakettiği değeri görüyor. Geçen sene bu zamanlarda fiyatlar 21 lira civarındaydı. Bu sene ton başına 3 bin 500 ile 4 bin lira arası bir fiyat artışı oldu. Geçen hafta da 23 lira 75 kuruştan alırken bu hafta başında ise 24 lira 25 kuruştan fındık alıyoruz. Cuma gününe kadar bir miktar daha artış olabilir” ifadelerini kullandı.
Fındık üreten diğer ülkelerde rekoltenin fazla olduğunu belirten Ali Bekdemir ise, “Geçen sene bu ayda okullar açıldığı için üreticiler fındığını satıyorlardı ve fiyatlar düşüyordu ama bu sene pandemiden dolayı okullar açılmadığı gibi vatandaşların pek masrafı da olmuyor. Üreticiler fındığını pazara indirmediler ya da emanete bırakanlar oldu. Bu durum fiyatların düşmesinin önüne geçti. Tabi ihracat rakamlarına göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Türkiye’de bu sene rekolte düşük ama İtalya ve İspanya gibi ülkelerde rekolte geçen seneye göre yüksek. Bu durumun fiyatlara etkisi olabilir. Eğer fiyatlarda düşüş yaşanırsa bu yüzden olabilir. Yurtdışında ürün fazla ve bizde az olurda durum dengelenirse fiyatların çok fazla yükseleceğini düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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