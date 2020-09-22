Belediye Başkanı Şenlikoğlu, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, düzenli olarak esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini almaya devam ediyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Alparslan Caddesi, Bulancak Durağı, Balıkçı Pazarı, Tabaklar Geçidi, Cemal Gürsel Caddesi ve Malpazarı mevkiindeki işyerlerini gezerek esnafların sorunlarını dinledi.

Başkan Şenlikoğlu, ziyaretlerinde pandeminin devam ettiğini ve salgının önlenebilmesi için kurallara mutlaka uyulmasını isteyerek, ”Esnaflarımızla ve vatandaşlarımız için gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerden büyük keyif alıyoruz. Bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini alırken, bir yandan da yaptığımız hizmetleri en ince detayına kadar anlatıyoruz. Daha güzel Giresun, daha güzel yatırımlar için bu sohbetlerle çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizzat dinliyoruz. Bu şekilde Giresun’umuza en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı düşünceyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Şenlikoğlu’nun düzenli aralıklarla yaptığı ziyaretlerden memnuniyet duyduklarını dile getiren esnaf ve vatandaşlar, “Belediye Başkanımızı çok sık görüyoruz, sürekli sokaklarda ve halk ile iç içe. Ayrıca, görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden de oldukça memnunuz” şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.