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Giresun’da seyyar olarak maske satanlara operasyon Giresun Belediyesi zabıta ekipleri seyyar maske satanlara operasyon düzenlerken, uzmanlar ise uyarılarda bulundu.

İHA

Giresun’da seyyar olarak maske satanlara operasyon Giresun Belediyesi zabıta ekipleri seyyar maske satanlara operasyon düzenlerken, uzmanlar ise uyarılarda bulundu.

Vatandaşın Korona virüs korkularından faydalanarak cadde ve sokak başlarında sağlıksız maske satan seyyar satıcılara Giresun Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri göz açtırmazken, uzmanlar ise açıktan satılan maskelere ilişkin uyarıda bulundu.
Giresun Belediyesi Zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda seyyar olarak açıktan maske satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Sağlıksız olduğu ve uygun koşullarda satışı yapılmayan maskelere ise el konuldu. Seyyar satıcıların direnmesi üzerine ise polis desteği çağrılarak, polis kontrolünde maskelere el konuldu.
Giresun Özel Ada Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Ali Gökal, sağlıksız ortamda üretilen ve satılan maskelere ilişkin uyarılarda bulunarak bu maskelerin Korona virüs dışında diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da risk teşkil ettiğini söyledi.
Korona virüs salgının ortaya çıkmasının ardından maske kullanımı hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Dr. Gökal, “Pandemi kurulları ve uzmanlar insanların maskeyi nasıl takması konusunda sürekli bilgilendirmede bulunuluyor. Başka elin temas ettiği maskelerin kullanımı tehlikeli olduğunu bir gerçektir. Birçok yerde maskeyi kişi alıyor ve daha ucuz fiyata satıyor. Bu maskeler elden ele de dolaştırıyor. Doğru olan maskelerin aslında tekli paketler içerisinde olmasıdır. Ancak birçok yerde şeffaf poşetler içerisinde tek maske olarak satılıyor. Maskenin tek tek satılması elden ele dolaşması, Korona virüs dışında diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da risk teşkil ediyor. Maskelerin caddede, sokakta, büfede satılması tehlikelidir. Bizim için asıl olan uygun maskenin doğru kullanılması. Maskeyi elden ele dolaştırırsak, elimizdeki birçok mikro organizma maske üzerine temas eder. Bu da sonuçta ağız ve buruna taktığımız için oradan mikropların alınmasına vesile olur. Bir de bu maskelerin nerede hangi şartlarda üretildiğini bilmiyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımız sadece cezadan kurtulmak için sağlığını tehlikeye sokup nasıl üretilip, paketlendiğini bilmediğimiz seyyar satıcılardan maske almamalı” ifadeleriyle uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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