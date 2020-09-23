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Pancar üretimi yüz güldürecek Giresun’un fındık üretimi yapılmayan Alucra ilçesinde pancar üretimi önemli geçim kaynağı haline gelmeye başladı

İHA

Pancar üretimi yüz güldürecek Giresun’un fındık üretimi yapılmayan Alucra ilçesinde pancar üretimi önemli geçim kaynağı haline gelmeye başladı

Giresun’un fındık üretimi yapılmayan Alucra ilçesinde pancar üretiminin arttırılmasına teşvik amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Her geçen yıl üretimin artarak devam ettiğini belirten Alucra Ziraat Odası Başkanı Mete Metinyurt, Giresun denilince akla fındık gelse de pancar üretiminin de önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.
Alucra Ziraat Odası Başkanı Metinyurt “Birkaç yıl öncesine kadar bin tonu bulmayan pancar üretimi geçen yıl 5 bin, bu yıl ise 7 bin tona ulaştı. Pazar payımızın yaklaşık 2 bin tonu çevre ilçelerimizde geri kalanı ise Ordu, Samsun ve İstanbul başta olmak üzere başka illerdedir. Daha önceden yöre halkının kendi ihtiyacı için ürettiği pancar son birkaç yıl içerisinde ekonomik gelir sağlamaya başlamıştır.Daha çok turşu yapımında kullanılan pancara talep yöre halkımızın da yüzünü güldürmüştür. Hayvancılıktan başka yöre halkımıza ek gelir getirecek bir tarım ürünü haline gelmiştir. Bunun nedeni de yöremizde üretilen pancarların daha kaliteli olması öne sürülüyor.Özellikle Ordu ilinden bir çok pazarcılar ilçemizde tarlalara ortak olarak pancar üretimi yapmaktadır” dedi.

DOKAP desteğiyle ilçeye turşu fabrikası kurulacak
İlçede pancar üretiminin daha fazla yaygınlaştırılması amacıyla DOKAP ve Ziraat Odası olarak bir takım projeler de başlattıklarını belirten Metinyurt “Artık biliniyor ki pancar yöremizin önemli bir tarım ürünü haline geliyor. Bu tarım ürününün daha fazla ilçemize girdi sağlaması amacıyla DOKAP desteğiyle hazırladığımız proje kapsamında ilçemize turşu fabrikası ve soğuk hava deposu kurmayı planlıyoruz. Bu şekilde hem istihdam sağlamış olacağız hem de pancarı işlemiş olarak satmış olacağız.Bunun yanı sıra üreticilerimiz Kooperatif kurma aşamasındayız.Bu projelerin gerçekleşmesi halinde yöremiz pancar üretimiyle adından söz ettireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

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