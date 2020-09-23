İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Giresun’da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun’da 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarını yerinde inceledi.
Giresun’da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinde sel sularına kapılıp kaybolan 5’i jandarma 15 kişiden 11’inin cansız bedenine ulaşılmıştı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Giresun Valisi Enver Ünlü ile birlikte Çaldağ bölgesinde kaybolan Emine ve Davut Akgün’ü, YağlıdereEspiye ilçeleri arasında kaybolan Umut Cantürk’ü ve TireboluDoğankent karayolu üzerinde kaybolan Ali Akbulut’u arama çalışmalarının devam ettiği bölgelerde AFAD yetkililerinden bilgi alarak incelemelerde bulundu.
Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesinde devam eden çalışmaları da yerinde gördü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.