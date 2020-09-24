Selin vurduğu Dereli´de yıkım ekibine saldıran 9 şüpheli tutuklandı

DERELİ (Giresun), (DHA) GİRESUN´da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde, risk kapsamındaki binalarda yıkım gerçekleştiren iş makinesi operatörlerine saldırıp, yaraladıkları suçlamasıyla yakalanan 9 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Olay, 19 Eylül´de, Dereli'de meydana geldi. İlçede 22 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinin ardından yıkım kararı alınan binaların yıkımını gerçekleştiren 7 iş makinesi operatörüne saldırarak, 2´sinin ağır yaralanmasına neden olan 9 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına altındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalard; 7.65 mm çaplı tabanca, 4 şarjör, 24 adet 7.65 mm çaplı fişek, 122 adet 9 mm çaplı fişek, 70 av fişeği, 2 bıçak, 1 havalı tüfek, 1 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A., N.G., G.G. ve E.A.; sorgularının ardından `suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme´, `kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama´, `tehdit ve hakaret´, `iş ve çalışma hürriyetinin ihlali´ suçlamalarıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Giresun
2020-09-24 12:25:21
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