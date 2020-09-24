Bakan Kasapoğlu: Gençlerimizin emrindeyiz



Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek gençlerimizin gerek sportif altyapımızla ilgili bugüne kadar olduğu gibi Giresun halkının emrindeyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere, 1 ay önce sel felaketinin yaşandığı Giresun´a geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, olimpik yüzme havuzundaki sportif çalışmaları da inceledi. Çotanak Spor Kompleksi'ne geçen Kasapoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere selden en çok etkilenen Dereli ilçesine gitti.

'YATIRIMLAR, ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ'

Giresun halkının emrinde olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Selin yaşandığı ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mız önderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, birimlerimiz bu yaraların en hızlı şekilde sarılması yönünde ciddi çabayı ortaya koydu ve bu çerçevede hamdolsun, gelinen nokta, ciddi dönüşümü de beraberinde getirdi. Rabb'im tekrar böyle acılar yaşatmasın. Ben selde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum; milletimize, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gerek gençlerimizin gerek sportif altyapımızla ilgili bugüne kadar olduğu gibi Giresun halkının emrindeyiz. Bu çerçevede de gelinen nokta; 2002 yılından itibaren gerek gençlik yatırımları gerek sportif anlamda yatırımlar, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın hem gençlere hem spora verdiği önem doğrultusunda önemli aşama kaydetti. Bugün de an itibarıyla Giresun´un hakikaten ciddi sembollerinden biri olacak stadımızdayız. Stadımızın tamamlanmış olmasına heyecanla şahit olduk. Bu noktada da tabi ki TOKİ´nin bu anlamdaki katkısına ben Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

'DÜNYANIN PEK ÇOK STADINA MEYDAN OKUYACAK GÜCE SAHİP'

Kente kazandırılan Çotanak Spor Kompleksi´ne ilişkin bilgiler veren Bakan Kasapoğlu, "Bu stat sadece maçların oynanacağı alan olmayacak. Bununla birlikte Türkiye´nin en modern statlarının olmasının yanında inşallah yaşayan bir stat olması yönünde inşa edeceğimiz antrenman alanları ve gençlerimiz için planlayacağımız genç merkezlerle genç ofislerle inşallah yaşayan stat olarak da ülkemizin hakikaten çok örnek statlarından biri haline getireceğiz. Burası biliyorsunuz ki yanındaki modern olimpik havuzla dönüştüreceğimiz kamp merkeziyle Türkiye´nin olimpik yürüyüşünde olimpiyatlarla ilgili uluslararası alandaki çalışmalarla ilgili yürüyüşünü önemli bir merkez haline getirecek. Onu da şimdiden Giresun halkına, milletimize müjdelemek istiyorum. Stadımız hakikaten hem standartları hem kapasitesi hem fiziksel donanımı itibarıyla çok modern bir görünüme sahip olması yanında sahip olduğu özellikler açısından da hakikaten dünyanın pek çok stadına meydan okuyacak rekabet gücüne sahiptir. İnanıyorum ki burada keyif dolu centilmenlik dolu rekabetin en yüksek düzeyde olduğu maçları da hep birlikte izleriz. Ben şimdiden futbol, spor camiamıza milletimize ve Giresun´un çok değerli halkına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Giresun Hakan KABAHASANOĞLU

2020-09-24 16:16:02



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