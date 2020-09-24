Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Giresun’da

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun’da yüzde 98’i tamamlanan 20 bin kişilik Çotanak Spor Kompleksi'nin yaşayan modern bir stadyum olacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Giresun’a gelerek bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Giresun Valiliği’ne yaptığı ziyaretin ardından Giresun Belediyesi’ne geçen Bakan Dr. Kasapoğlu, daha sonra olimpik yüzme havuzunu ve yapımının yüzde 98’i tamamlanan Çotanak Spor Kompleksi’ni inceledi.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, “Giresun yaşanan sel afetinin ardından gündemimizde ayrı bir yer tutuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yaralar sarılıyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Giresun’un hizmetindeyiz. Bu çerçevede gelinen nokta gerek gençlik gerekse spor yatırımları olarak Cumhurbaşkanımızın hem gençlere hem de spora verdiği önem doğrultusunda önemli bir aşama kaydettik. Bugün de Giresun’un ciddi sembollerinden biri olacak Çotanak Spor Kompleksi'nin tamamlanmış olduğunu gördük. Bu anlamda TOKİ’ye, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu stat sadece maçların oynanacağı stat olmayacak, Türkiye’nin en modern statlarından biri olacak. Aynı zamanda içerisinde inşa edeceğimiz alanlarla yaşayan bir stat olacak. Stadın hemen yanında bulunan olimpik yüzme havuzu hizmete açıldığında olimpik müsabakalara ev sahipliği yapacaktır. Çotanak Spor Kompleksi dünyada pek çok stada meydan okuyabilecek durumdadır" dedi.

Bakan Kasapoğlu, stattaki çalışmalar hakkında aldığı bilgilerin ardından Dereli ilçesine hareket etti.

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