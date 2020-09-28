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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Giresun'da (2)

DHA

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Giresun'da (2)


`GÜN GÜN TAKİP EDİYORUZ´
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun'un Dereli ilçesinde Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Burada gazetecilerin yüz yüze eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin başlamasıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, "Biz emin olun gün gün takip ediyoruz. Her gün ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz diye. Şunu açık ifade edebilirim ki her şey gayet güzel gidiyor. Tek tük problemler olmasına rağmen anında müdahale konusunda krize müdahale ekiplerimiz ve bu problemlerin nasıl çözüleceği konusunda yerelde çalışan ekiplerimiz hazırlar ve gerekeni yapıyorlar. Önümüzdeki süreç elbette Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında tekrar ortaya konulacak. Ne tür bir yol haritası olacağını düşündüğümüzde, Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması ile ilgili şartları izleyerek, durumlara bakarak salgının seyrini ayrıntılı olarak inceleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda önümüzdeki süreçte okulların açılması konusunda daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz" dedi.
`ÖĞRENCİLERİN KATILIM ORANI YÜZDE 90´
Okulların açılmamasının yarattığı birtakım eğitim ve öğrenme kayıplarının orta ve uzun vadede çok büyük tahribatlara yol açabileceğini kaydeden Bakan Selçuk, "Bunun önüne geçebilmek için her türlü tedbiri öğretmenlerimizle beraber il, ilçe yöneticilerimiz ve okul müdürlerimizle beraber izliyoruz. Burada bir ilkokulda değerlendirmeler yaptık. Her şeyin güzel gittiğini gördük. Mesela burada öğrencilerin katılımı yüzde 90. Bu Türkiye ölçeğinde çok yüksek bir oran. Bu bizi umutlandırıyor. Şartlarımızın daha iyi olması konusunda gereken her türlü kararları alıyoruz.  Önümüzdeki süreç, okulların bütün Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de hızla tedbirler alınarak açılması için gereken çalışmaları yapmaktır" dedi. DHA-Politika Türkiye-Giresun / Dereli Selay SAYKAL-Tolğa SAĞLAM
2020-09-28 12:55:35

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