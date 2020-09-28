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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Bizim görevimiz okulları açmak” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribata yol açabilir”

İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Bizim görevimiz okulları açmak” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribata yol açabilir”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak görevlerinin okulları açık tutmak olduğunu ifade ederek okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak salgının seyrini takip ederek çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaşanan sel afetinin ardından Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu. Burada yüz yüze eğitimöğretime başlayan Şehit Yüzbaşı İsmail Hakkı Öztopal İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, burada öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıplarının uzun vadede tahribata yol açabileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yüz yüze eğitimin başlamasının ikinci haftasında da Giresun’da olmak istedik. Biz emin olunsun gün gün takip ediyoruz. Ne tür durumlar söz konusu, neler yaşıyoruz? Şunu açık söyleyeyim ki her şey güzel gidiyor. Tek tük problemler oluşmasına rağmen krize müdahale ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında ortaya konulacak yol haritası olacak. Düşündüğümüzde bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılmasıyla ilgili şartları izleyerek, duruma bakarak, salgının seyrini takip ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda okulların açılmasıyla ilgili daha ileri aşamalarda kararlar almayı umut ediyoruz çünkü okulların açılmamasıyla ilgili oluşan eğitim ve öğrenme kayıpları uzun vadede tahribatlara yol açabilir. Bugünde Dereli’de bir okuldayız. Her şeyin yolunda gittiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreç tedbirler alarak, okulların açılması için gereken çalışmaları yapmak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dereli’de okul ziyaretinin ardından Giresun’a döndü.

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