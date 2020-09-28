Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun’a yaptığı ziyaret kapsamında son olarak Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir araya geldiği buluşmada Giresun’daki öğrencilere 3 bin 500 adet tablet bilgisayar gönderileceği müjdesini verdi. Bakan Selçuk, toplantının ardından Giresun Üniversitesi Rektörlüğü binasından ayrılarak, karayolu ile havalimanına hareket etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.