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Sel sonrası yıkım için geldikleri ilçede psikolojik yıkımı yaşadılar Giresun'daki selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde yıkım ekiplerine yapılan saldırının psikolojik etkileri sürüyor Saldırıya uğrayan iş makinesi operatörleri o anları anlattılar

İHA

Sel sonrası yıkım için geldikleri ilçede psikolojik yıkımı yaşadılar Giresun'daki selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde yıkım ekiplerine yapılan saldırının psikolojik etkileri sürüyor Saldırıya uğrayan iş makinesi operatörleri o anları anlattılar

Giresun’da 22 Ağustos'ta yaşanan selden en fazla zarar gören ilçelerin başında gelen Dereli ilçesinde selin yaralarını sarmak ve ilçedeki hasarlı binaların yıkımında görev yapmak için ilçede bulunan iş makinesi operatörleri yaşadıkları saldırı olayının ardından yaşadıkları o korku dolu anları anlattılar.
Giresun’un Dereli ilçesinde 22 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin ardından yıkım kararı alınan binaların yıkımını gerçekleştiren iş makinesi operatörlerine 23 Eylül günü saldırarak ağır yaralanmalarına neden olan 9 kişi 24 Eylül günü gözaltına altındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise adeta cephanelik çıktı. Saldırıda iş makinesi operatörlerinden H.D., M.K. ve K.K.’nin hayati tehlikeleri olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olaya karıştığı tespit edilen C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde aramalarında ise bir adet 7.65 mm çaplı tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 24 adet 7.65 mm çaplı fişek, 122 adet 9 mm çaplı fişek, 70 adet av fişeği, 2 adet bıçak, bir adet havalı tüfek, bir adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Adliyeye çıkartılan C.A., S.A., M.A., A.Ş, Z.A., Ş.A.,N.G., G.G. ve E.A. isimli şahıslar TCK220 Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 SKM, tehdithakaret, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Silah, sopa, bıçak ellerine geçen her şeyle saldırdılar"
Yaşanan olayların ardından yaşadıkları korku dolu anları anlatan iş makinesi operatörleri biranda neye uğradıklarını anlayamadan savaş ortamını yaşadıklarını, arkadaşlarının yerde bayılmış halde yatarken dahi sopalarla dövüldüklerine şahit olduklarını söylediler.
Yıkım kararı alınan binaların yıkımını gerçekleştiren iş makinesi operatörlerinden Raşit Oruç, “Adeta o gün savaş ortamını yaşadık. Zaman zaman laf atmalar, rahatsızlık vermeler, tahrik etmeler oluyordu ama bu defa saldırıya uğradık. Biranda kimin nereden saldırdığını göremedik. Silah, sopa, bıçak ellerine geçen her şeyle saldırdılar. Arkadaşlarımız bayılmış yerde yatarken dahi sopayla vuruyorlardı. Biz elimizi dahi kaldırmadık. Sanki savaşın ortasındaydık. Yapacağımız hiçbir şey yoktu. Araya girene vuruluyordu. Sonra jandarma, emniyet ekipleri geldi bizi onlar ölümden kurtardı” ifadelerini kullandı.

"Bizim amacımız bir an önce yıkım kararı alınmış binaları yıkmak ve ilçeyi normal hale döndürmek ama yaşadıklarımız..."
Yıkım ekibinin Şantiye Şefi Satılmış Karadoğa ise, “Bizim amacımız bir an önce yıkım kararı alınmış binaları yıkmak ve şehir içerisindeki molozları kaldırarak ilçeyi normal yaşamına döndürmektir. Bunun için de hiç durmadan ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Biz işimizi yapıyoruz ama aynı zamanda fedakarca çalışıyoruz. Burada ekmek parası için bulunan iş makinesi operatörlerimizden ikisi ciddi halde hala yaşam mücadelesi veriyor, 5 arkadaşımızda vücudunda kırıklar var. Hala da burada çalışan arkadaşlarımız kaygılı ve endişeli çalışıyorlar” dedi.

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