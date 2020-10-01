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Dereli esnafı geçtiğimiz ay yaşanan selin ardından faaliyetlerine başladı Dereli Kaymakamı Murat Atıcı: “Kentsel dönüşüm tamamlandığında herkesi Dereli’ye bekliyoruz”

İHA

Dereli esnafı geçtiğimiz ay yaşanan selin ardından faaliyetlerine başladı Dereli Kaymakamı Murat Atıcı: “Kentsel dönüşüm tamamlandığında herkesi Dereli’ye bekliyoruz”

Giresun’da 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dere yatağındaki binaların yıkım çalışmalarında sona gelinirken, ilçe merkezindeki esnaflar büyük oranda faaliyetlerine tekrar başladı.
22 Ağustos tarihinde Giresun’da yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen ilçe olan Dereli’de bir taraftan yıkım çalışmalarında sona yaklaşılırken diğer taraftan da esnaflar iş yerlerinin faaliyetlerine başladılar. Yıkım kararı alınan evlerde oturan vatandaşlar, Dereli’ye yakın yerlerde ve il merkezinde Giresun Valiliğinin desteğiyle bulunan evlere yerleştirildiler. Selde zarar gören iş yerleri ise onarılarak büyük oranda faaliyetlerine başlarken, yıkılan iş yerlerindeki bazı esnaflar için ise prefabrik dükkanlar kuruldu.

"Karadeniz’in en güzel ilçesi inşallah Dereli olacak"
Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Dereli Kaymakamı Murat Atıcı, kentsel dönüşüm çalışmalarının önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar tamamlanacağını söyledi. Atıcı “Yaklaşık 21 bin metrekare alanda içerisinde kentsel dönüşüm alanı ilan edildi. Burada yaklaşık 100 küsür dükkan ve 200 küsür evin olduğu bu 21 bin metrekare alan içerisinde yıkımlar bitmek üzere sadece 1 bina kaldı. O da bugün veya yarın bitecek. Bu hafta veya bir sonraki hafta ihalesi yapılacak. Burada kalan vatandaşlarımız için Dereli’deki TOKİ alanımızın yanına 142 konut yapımı için ihale bitti ve yer teslimi yapıldı. Şu anda inşaatı başlamak üzere ve bir hafta içerisinde temelini atacağız. Bu 142 konutun talepleri toplanacak. Eğer talep fazla olursa rezerv alanlarda TOKİ farklı konutlar yapacak. Karadeniz’in en güzel ilçesi inşallah Dereli olacak. Bu işler önümüzdeki yıl Mayıs ya da Haziran ayına kadar tamamlandığı zaman herkesi Dereli’ye bekliyoruz ve son halini görmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

"Zararlarımız fazlasıyla karşılandı"
Dereli esnaflarından çay ocağı işletmecisi Mehmet Sargın ise yaptığı açıklamada “Devletimiz yanımızda sağolsun, bize destek oluyor. Bakanların biri gidiyor, biri geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok sadece toz duman içerisinde kaldık. Bir an önce buraların yapılmasını temenni ediyoruz. Genel olarak zararların yüzde 80’i karşılandı. Devletimiz sağolsun fazlasıyla verdi” dedi.
Bu süreçte Dereli’den birçok kişinin göç ettiğini söyleyen lokanta işletmecisi Cemalettin Aydın ise “Sabahtan beri 3 çorba satabildik. Önceden birçok araba gelip burada dururdu, onlar bile gelmiyor. Adam evinin parasını almış buradan göç etmiş. Kalmaya yeri yok. Merkeze veya başka bir yere gidip ev almış” diye konuştu.

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