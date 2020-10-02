Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) ihracat ve üretim kapasitesi artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) ihracat ve üretim kapasitesi artıyor

İHA

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) ihracat ve üretim kapasitesi artıyor

Entegre Fındık İşleme Tesisleri’nde (EFİT) incelemede bulunan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar ihracatın ve üretimin her geçen yıl arttığını söyledi.
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) ürettiği fındık ezmesi ve çikolata gibi nihai ürünleri birçok ülkeye ihraç ettiğini açıklayan Bayraktar, “Birliğe bağlı Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) A.Ş'de üretilen fındıklı ürünler, Amerika, İngiltere, Kanada, İtalya, Japonya, Çin, Avusturya, Almanya, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Azerbaycan ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede tüketiciye sunuldu. Entegre Fındık İşleme Tesisleri (EFİT) A.Ş'de üretilen nihai ürünlerin ihracatına önem veriyoruz. İhracatta ciddi mesafeler alıyoruz. İngiltere ve İtalya'ya ihracat rakamlarımız yükseldi. Bunda çalışanlarımızın büyük emeği var. Bizde İtalya ve İngiltere’ye yapılan ihracatın yüklemesi sebebi ile üretim tesisimizi ziyaret ettik. Dünyada da bundan sonra 35 yıl içerisinde muhtemelen şekerli ürünler listesinde çok üst düzeye gelebiliriz'' dedi.
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun tombul, Giresun sivri ve kalınkara fındık çeşitleri için coğrafi işaret tescil belgesini de paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaylacılık kültürünü araştırıyorlar Giresun Üniversitesi yaylacılık faaliyetleri üzerine akademik çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Yaylacılık kültürünü araştırıyorlar Giresun ...
Giresunspor, Hentbol 1. Lig’inde mücadele edecek
YEREL HABERLER Giresunspor, Hentbol 1. Lig’inde mücadele edecek
Giresun Üniversitesi, kendi geliştirdiği toplantı yazılımını kullanmaya başladı
YEREL HABERLER Giresun Üniversitesi, kendi geliştirdiği toplantı ...
Giresun’da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları 40 gündür devam ediyor Vali Enver Ünlü: "Aramalara son aşamaya kadar devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Giresun’da selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları ...
Giresun Valisi Ünlü'den maske ve sosyal mesafe denetimi Vali Ünlü Enver Ünlü: “Kış mevsimi yaklaşıyor; Tekrar bir salgın yaşamamak adına tedbirlere uymalıyız”
YEREL HABERLER Giresun Valisi Ünlü'den maske ve sosyal mesafe ...
Dereli esnafı geçtiğimiz ay yaşanan selin ardından faaliyetlerine başladı Dereli Kaymakamı Murat Atıcı: “Kentsel dönüşüm tamamlandığında herkesi Dereli’ye bekliyoruz”
YEREL HABERLER Dereli esnafı geçtiğimiz ay yaşanan selin ardından ...
Giresun’da denize atlayarak intihar etmek isteyen şahsı bekçi ve polisler kurtardı
YEREL HABERLER Giresun’da denize atlayarak intihar etmek isteyen ...
Giresun’da yapılacak olan Teknopark’ın imar planları onaylandı
YEREL HABERLER Giresun’da yapılacak olan Teknopark’ın imar planları ...
Meteorolojiden Giresun için önemli uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Giresun için önemli uyarı
Giresun Valisi Enver Ünlü'den Görele ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Giresun Valisi Enver Ünlü'den Görele ilçesine ziyaret
Sel sonrası yıkım için geldikleri ilçede psikolojik yıkımı yaşadılar Giresun'daki selden en çok etkilenen Dereli ilçesinde yıkım ekiplerine yapılan saldırının psikolojik etkileri sürüyor Saldırıya uğrayan iş makinesi operatörleri o anları anlattılar
YEREL HABERLER Sel sonrası yıkım için geldikleri ilçede psikolojik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X