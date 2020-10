Hakan Keleş: "Taraftarımıza ve yeni stadımıza kavuştuğumuzda çok daha güçlü bir Giresunspor olacağız"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Biliyoruz ki taraftarımıza ve yeni stadımıza kavuştuğumuzda çok daha güçlü bir Giresunspor olacağız" diye konuştu.



Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Boluspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Birlikte geçirdikleri zaman neticesinde başlarda yaşadığıkları uyum sorununu büyük oranda çözmüş olduklarını belirten Keleş, "Bu uyum sorunu tamamen çözüldüğünde bir üst lig hedefimize ulaşabiliriz. Her maç olduğu gibi bu maçta da yoğun ciddiyet ve disiplinle tüm konsantrasyonumuzu Boluspor maçına yoğunlaştırdık. İç sahamızda alacağımız galibiyetle hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız. Her zaman söylediğimiz gibi Lig uzun bir maraton bizler bu uzun yolda taraftarımızın desteğini her zaman hissediyoruz. Biliyoruz ki taraftarımıza ve yeni stadımıza kavuştuğumuzda çok daha güçlü bir Giresunspor olacağız” dedi.



Boluspor karşılaşmasının ardından milli maç arasına girecek olan Giresunpsor’un bu süreyi en iyi şekilde değerlendireceğini belirten Hakan Keleş, “Boluspor maçının ardından Milli maç arasına gireceğiz. Maçtan sonra oyuncularımıza vereceğimiz iki gün izinin ardından kampa girecek ve bu süreci çok iyi değerlendireceğiz. Kadromuzdan 3 yabancı 1 yerli olmak üzere toplam 4 oyuncumuzu Milli takımlarına gönderiyoruz” dedi.

Öte yandan Giresunspor'da yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalışan Marko Milinkoviç, bugün takımla birlikte antrenmana çıktı. Milinkoviç’in sakatlığının tam anlamıyla geçmemesi nedeniyle Boluspor karşılaşmasında görev alamayacağı bildirildi. Keçiörenspor’dan takıma katılan Madinda ise henüz hazır olmadığı için kadroda yer alamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.