Giresun fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı Türkiye’de fındık üretiminde büyük pay sahibi olan Giresun’da çay üretimi de her geçen gün artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı Türkiye’de fındık üretiminde büyük pay sahibi olan Giresun’da çay üretimi de her geçen gün artıyor

İHA

Giresun fındıktan sonra çay üretiminde de iddialı Türkiye’de fındık üretiminde büyük pay sahibi olan Giresun’da çay üretimi de her geçen gün artıyor

Türkiye'nin fındık üretiminde büyük pay sahibi Giresun, çay üretiminde de söz sahibi olmayı hedefliyor.
Çay üretimi denildiğinde ilk akla gelen Rize olsa da Giresun’da da çay üretimi her geçen yıl artıyor. 2002 yılında 7 bin ton olan çay üretiminin bugün 30 bin tonun üzerinde olduğunu açıklayan Tirebolu 42 Çay Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Şahin, Giresun’da 10 çay fabrikasının bulunduğunu söyledi.
Şahin, “Giresun’da yıllık ortalama 30 bin tonun üzerinde çay imalatı gerçekleşmektedir ve 15 bin dolayında çay üreticisi bulunmaktadır. Bu çay üreticileri ise Giresun’un doğu bölgesindeki ilçelerde bulunmaktadır. Türk çay sektöründe toplam 197 fabrika bulunmaktadır. Bunların 46’sı ÇAYKUR’a, 151’i ise özel sektöre aittir. Bu fabrikaların 154’ü Rize’de, 29’u Trabzon’da ve 10’u Giresun’da bulunmaktadır. Bu potansiyele göre ise sadece Giresun’da 10 fabrika çay işleme ve paketleme işiyle iştigal etmektedir. Fındık gibi çayın da alternatifi bulunmamaktadır. Ayrıca Giresun çayının iklimsel özellikleri nedeniyle kendine has tadı ve kalitesi de bulunmaktadır” dedi.

Çaylıktan, çaydanlığa çayın süreci
Bahçelerde toplanan çay yapraklarının bekletilmeden en kısa sürede fabrikalara ulaştırılması, canlılığın korunması ve üretime taze girmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Yüksek Gıda Mühendisi Ayşe Kızmaz ise çayın çaylıktan demliğe geldiği süreci anlattı.
Yüksek Gıda Mühendisi Kızmaz, “Bahçede hasat edilen yapraklar, çay fabrikalarına ait toplama yerlerine ya da çay fabrikalarına getiriliyor. Bahçelerde toplanan çay yapraklarının bekletilmeden en kısa sürede fabrikalara ulaştırılması, canlılığın korunması ve üretime taze girmesi açısından önem taşıyor. Fabrikalarda çayın ilk aşaması soldurmadır. Toplanan çay yapraklarındaki yüzde 70 oranındaki suyun azaltılması bu soldurma aşamasında alınıyor. Daha sonra buradan kıyma aşamasına geçiliyor ve yapraklar kıyılarak öğütülüyor. Bir sonraki aşama ise siyah çay üretiminde kaliteyi belirleyen en önemli unsur ise fermantasyondur. Bu işlem sayesinde yaprakların hava ile teması, öz suyunun oksijen ile yanıp oksidasyon oluşturularak çayın kararması sağlanıyor. Bu aşamanın ardından ise eleme işlemi vardır ve burada çaylar elenerek ayrıştırılmaktadır. Kurutma ve eleme işleminin ardından çayın fabrikadaki sürecinde son aşama paketlemeye geçiliyor. Paketleme aşamasında çaylar, farklı ebat ve ağırlıkta ambalajlanarak tüketime hazır hale getiriliyor" diye konuştu.

Üreticinin sorunu kontenjan uygulaması
Görele’nin Taşlık köyünde yıl içerisinde yaklaşık 15 ton civarında üretim çay üretimi yaptıklarını kaydeden Naim Eybil ise "Çay üretiminin de kendine has zorlukları var. En önemli zorluğumuz ise topladığımız çayları satabilmektir. Uygulanan kontenjanlar nedeniyle çok toplasak satamıyoruz, toplamasak dalında toplama vakti geçiyor. Yine vaktinde toplayıp satabilmek için çay toplamanın yağmuru , güneşi olmuyor. Her daim vaktinde toplamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz´in Şirince´si, UNESCO'ya aday
YEREL HABERLER Karadeniz´in Şirince´si, UNESCO'ya aday
Giresunspor - Beypiliç Boluspor: 2-1
YEREL HABERLER Giresunspor - Beypiliç Boluspor: 2-1
Giresunspor - Boluspor maçının ardından
YEREL HABERLER Giresunspor - Boluspor maçının ardından
Giresunspor - Beypiliç Boluspor: 2-1
YEREL HABERLER Giresunspor - Beypiliç Boluspor: 2-1
TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Beypiliç Boluspor: 1
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Giresunspor: 2 - Beypiliç Boluspor: 1
GESOB Başkanı Ali Kara, “Giresun Limanı istihdam ve ekonomik katkı sağlıyor”
YEREL HABERLER GESOB Başkanı Ali Kara, “Giresun Limanı istihdam ve ...
Hakan Keleş: "Taraftarımıza ve yeni stadımıza kavuştuğumuzda çok daha güçlü bir Giresunspor olacağız"
YEREL HABERLER Hakan Keleş: "Taraftarımıza ve yeni stadımıza ...
Hakan Keleş: Boluspor galibiyetiyle araya moralli girmek istiyoruz
YEREL HABERLER Hakan Keleş: Boluspor galibiyetiyle araya moralli ...
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) ihracat ve üretim kapasitesi artıyor
YEREL HABERLER Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin ...
Yaylacılık kültürünü araştırıyorlar Giresun Üniversitesi yaylacılık faaliyetleri üzerine akademik çalışma yürütüyor
YEREL HABERLER Yaylacılık kültürünü araştırıyorlar Giresun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X