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Giresun’da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 94 bin 234 adet oldu

İHA

Giresun’da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı 94 bin 234 adet oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ağustos ayı istatistiklerine göre Giresun’daki motorlu taşıt sayısı 94 bin 234 adede ulaştı.
İstatistik verilerine göre Giresun’da Ağustos ayı sonunda trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı Temmuz ayına göre 318 adet yüzde 0,33 artarken, bir önceki yılın Ağustos ayına göre 2 bin 952 adet yüzde 3,23 artarak 94 bin 234 adet oldu. 2020 yılı Ağustos ayı itibariyle Giresun’daki toplam 94 bin 234 motorlu taşıtın; yüzde 46,07’si otomobil, yüzde 8,09’u minibüs, yüzde 0,41’i otobüs, yüzde 32,02’si kamyonet, yüzde 4,90’ı kamyon, yüzde 4,34’ü motosiklet, yüzde 0,47’si özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 3,56’si ise traktörlerden oluştu.

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