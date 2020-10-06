Giresun'da bir köy daha karantinaya alındı

Giresun'un Çamoluk İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Korona virüs tedbirleri kapsamında Kaledere köyünün tamamının ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alınmasına, köye giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar durdurulmasına karar verdi.

Giresun'un Çamoluk İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Kaledere köyü karantina altına alınırken, kurul karantina altında bulunan hanelerde malzeme,gıda,ilaç ve para tesliminde uyulması gereken kuralları da belirlendi.

Buna göre alınan kararlara göre ”Para, Gıda ve benzeri malzeme teslimlerinde uzaktan kimlik kontrolü yapılacak ve vatandaşlarla sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Para teslimleri zarf içerisinde yapılacak ve teslim sonrasında tutanakla kayıt altına alınacak. Teslimler sırasında sadece fotoğraf çekilecek ve malzemeler kapıya bırakıldıktan sonra zile basılacak ve uzaktan fotoğraf çekilecek. Malzeme teslimlerden her iki tarafta mutlaka maskeli olacak, teslim yapan personel koruyucu gözlük kullanacak. Vatandaşlardan kesinlikle kart alınmayacak” ifadelerini kullandı.

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