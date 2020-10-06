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Ailesinden kalan 100 yıllık tarihi evi restore etti Restoratör Levent Özertan: “Hayalim doğduğum yerin tarihine ve kültürüne sahip çıkmak”

İHA

Ailesinden kalan 100 yıllık tarihi evi restore etti Restoratör Levent Özertan: “Hayalim doğduğum yerin tarihine ve kültürüne sahip çıkmak”

Giresun’da 19’uncü yüzyılda inşa edilen Zeytinlik Semtinde yaşayan Restoratör Levent Özertan, ailesine ait 100 yıllık tarihi evi kendi imkanlarıyla restore ederek tarihi değerleri yaşatmaya çalışıyor.
Giresun’da 19’uncu yüzyılda fındık ticareti yapılan gemilerle Fransa’nın Marsilya kentinden getirilen malzemelerle inşa edilen ve 3’üncü derece kentsel sit alanı ilan edilen Zeytinlik Evleri’nde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen ve Giresun İl Özel İdaresi tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları sürüyor. Restorasyon kapsamında yaklaşık olarak 40 ev restore edildi.
Zeytinlik Semti’nde yaşayan Restoratör Levent Özertan, ailesine ait yaklaış 100 yıllık evini kendi imkanları ve çabalarıyla restore etti. 35 yıl İsviçre’de yaşadıktan sonra 2010 yılında Türkiye’ye dönen Özertan, Fransa ve İtalya’da restorasyon üzerine eğitim aldı. Özertan, Giresun’da ailesinden kendisine kalan tarihi evi en ince ayrıntısına kadar özgün haline uygun olarak restore ederek Zeytinlik Semtinin tarihini ve kültürünü yaşatmaya çalışıyor.
Hayalinin doğup büyüdüğü semtin tarihine sahip çıkmak olduğunu belirten Özertan, “Bu ev yaklaşık olarak 100 yıldır bizde. Dedemden babama, babamdan bana kaldı. Ben bu evde yaşayan üçüncü kuşağım. Ben uzun yıllar Avrupa’da kaldım. Benim en büyük hayalim doğup büyüdüğüm yerin eski kültürüne sahip çıkması, layık olduğu yere gelmesi ve insanların iç içe yaşamasıdır. Özellikle bizim eski kültürümüzü yaşatmak amacıyla ben Avrupa’dan Türkiye’ye döndüm. Buradaki 2 tarihi eseri ben kendi gayretimle ve çabamla restore ettim. Fransa’da Paris’te eğitim aldım, İtalya’da eğitim aldım” dedi.

“Tarihi eserlerin korunması için dernek kurduk”
Zeytinlik Semti’nin tarihinin ve kültürünün korunması amacıyla dernek kurarak çalışmalarını devam ettiren Özertan, “Özellikle bu mahallenin eski dokusunu bozmadan, eski gelenek ve görenek, örf ve adetlerini yaşatmak amacıyla bu işe bir girişim yaptım. Mahallenin desteğiyle beraber bir dernek kurduk. 45 üyemiz var ve iyi bir başlangıç yaptık. Bizim en büyük amacımız, mahallenin eski kültürünü yaşatmak, eski dokusunu korumak ve gençlere bu eski tarihi anlatmak ve onlara aşılamaktır” diye konuştu.
Son olarak tarihi evlerin korunması gerektiğini belirten Özertan, “Devletimizinden isteğimiz bize sahip çıkması, daha güzel şeyler yapılabilmesi için bize destek verilmesidir. Yolumuzun, bahçemizin, duvar üstlerinin daha çok çiçeklendirilmesi ve hatta sokağın trafiğe kapanması ile daha güzel olacağından eminim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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