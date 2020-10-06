Eylül ayı içerisinde 33 bin 471 ton fındık ihraç edildi

Giresun Ticaret Borsası’ndan yapılan açıklamada Eylül ayı içerisinde 229 milyon 354 bin dolar değerinde 33 bin 471 ton fındık ihracat gerçekleştirildi.

Giresun Ticaret Borsası’nın yayınladığı verilere göre, 1 Eylül ile 30 Eylül tarihleri arasında Avrupa Birliği ülkelerine 25 bin 922 ton, Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ülkelerine bin 970 ton, denizaşırı ülkelere 3 bin 898 ton ve diğer ülkelere ise bin 678 ton olarak 229 milyon 254 bin dolar değerinde toplam 33 bin 471 ton fındık ihracatı gerçekleşti. İhraç edilen 33 bin 471 ton fındığın, 27 bin 299 tonu 2020 yılın ürünü, 6 bin 171 tonu ise 2018 ile 2019 yılı ürünü oluşturdu.

2019 yılında aynı tarihlerde 293 milyon 334 bin dolar değerinde 45 bin 706 ton fındık, 2018 yılında aynı tarihlerde ise 133 milyon 347 bin dolar değerinde 24 bin 840 ton fındık ihrac edildi.

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